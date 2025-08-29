Почти три тысячи новых школьных мест открылось в Новосибирске перед 1 сентября

На XXIII Городской конференции педагогических работников мэр Новосибирска Максим Кудрявцев обозначил ключевые цели развития муниципальной системы образования: создание новых комфортных учебных и рабочих мест и повышение заработной платы преподавательского состава.

Мэр подчеркнул, что город успешно реализует планы по строительству и реконструкции школ. В предшествующем году были введены в эксплуатацию три школы, также корпуса к лицеям №9 и №185. В текущем году завершено строительство школы на улице Кубовой, открытие которой планируется на День знаний, 1 сентября. До конца года ожидается завершение пристройки к Экономическому лицею. На 2026 год намечено окончание работ по расширению лицея №113.

Всего в Новосибирске работает 475 образовательных учреждений, включая школы, детские сады и учреждения дополнительного образования. Общий охват составляет около 300 тысяч детей.

В текущем году школы города примут более 200 тысяч учеников, из которых около 20 тысяч – первоклассники. Приоритетом остается создание новых учебных мест; в результате строительства и ремонта создано 2825 мест. В рамках национального проекта «Молодёжь и дети» реконструировано 16 образовательных организаций, еще четыре будут завершены к концу 2025 года.

По словам начальника департамента образования, Рамиля Ахметгареева, совместно с региональным министерством образования реализуется программа создания дополнительных мест в существующих учреждениях, включая завершенный ремонт здания для начальных классов школы № 19.

Еще Максим Кудрявцев подчеркнул важность создания благоприятных условий труда для педагогов и обеспечения достойной заработной платы. В ноябре прошлого года заработная плата педагогов и работников бюджетной сферы была увеличена на 16,2%.