Полицейские задержали подозреваемого в хулиганстве в центре Новосибирска

Сотрудники полиции задержали молодого человека, подозреваемого в стрельбе из ракетницы в центре Новосибирска.

Инцидент, попавший на видео и получивший широкий резонанс в региональных средствах массовой информации и социальных сетях, произошел в Центральном районе города. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Главного управления МВД по Новосибирской области.

По факту случившегося следователями было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции № 1 «Центральный» установили личность стрелявшего. Им оказался 22-летний житель Новосибирской области. На данный момент все подробности выясняются.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

