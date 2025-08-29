Работодатели из Новосибирска назвали плюсы найма студентов

Почти три четверти опрошенных отметили, что студентов можно обучать под определенные задачи компании (71%), еще 62% считают, что молодые специалисты лучше и быстрее других разбираются в современных трендах, а 38% видят в них больше энтузиазма, чем в более возрастных коллегах, свидетельствуют результаты исследования ИТ-колледжа Хекслет и сервиса по поиску работы и персонала Зарплата.ру, проведенное методом онлайн-анкетирования среди 1750 руководителей российских компаний из крупных городов и в том числе из Новосибирска.

При этом половина опрошенных работодателей (57%) уверены, что студент не способен полноценно заменить опытного специалиста. В частности, почти половина респондентов отметили, что это скорее невозможно, а 9% – абсолютно в этом уверены. Чаще всего, по мнению работодателей, которые не уверены в способности студента заменить опытного работника, молодым людям мешает то, что на работе они часто занимаются посторонними делами (41%), занимаются джоб-хопперством и не могут закрепиться в одной компании (21%) и слишком долго обучаются основным навыкам (19%).

«Конечно, молодой студент не сможет сходу заменить опытного специалиста. Однако молодые люди традиционно более мотивированы показать себя, чтобы быстрее продвинуться по карьерной лестнице, поэтому часто бывают ситуации, когда студенты очень быстро адаптируются к новой должности и закрепляются в компании» – отметил Антон Васильев, директор ИТ-колледжа Хекслет.

Еще 43% новосибирских работодателей считают, что студент сможет без особых проблем заменить опытного специалиста. По мнению респондентов это возможно, в первую очередь, за счет свежего ума (78%), из-за более юного возраста (64%), из-за сильного желания проявить себя перед работодателем (55%), высокой степени энтузиазма (42%), а также стремления работать сверхурочно (31%).