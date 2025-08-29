Рамиль Ахметгареев: «Бояться изменений в школьном образовании не надо»

О предстоящих изменениях в сфере образования начальник профильного департамента мэрии рассказал 29 августа на полях «Технопрома» в студии BFM-Новосибирск. Приводим далее основные тезисы, озвученные сегодня Рамилем Ахметгареевым.

«Бояться изменений не нужно: все они направлены на благо родителей, учеников и для достижения задач, которые сегодня стоят перед нашей страной. Уже много лет родителей школьников беспокоить перегруженность учеником домашними заданиями. Несмотря на то, что все дети разные, теперь четко определен регламент: до часу для учеников первого класса, не более 1,5 часов — для вторых и третьих, для девятых и одиннадцатых классов — до 3,5 часов.

Педагогические коллективы и администрации школы учреждения будет определять норму занятий и норму домашнего задания по тем или иным предметам. Это важное направление образовательные организации должны будут реализовать.

Второе главное нововведение, это приказ №704, по которому учебная программа станет единообразной из-за использования идентичных учебников. Этот приказ будет основой для нашего взаимодействия для того, чтобы мы корректировали работу образовательных организаций, и она касается практически всех направлений образовательной деятельности.

Одной из ключевых направлений нашей работы является решение проблемы переполненных школ. Мы ставим перед образовательными учреждениями задачи по открытию групп продленного дня. Я думаю, что в этом заинтересованы большинство родителей. Но, к сожалению, у нас из 220 школ работают в две смены. Но мы ищем варианты, планируем использовать ресурс освобождающихся детских садов.

Не могу не сказать о важности тех направлений, которые сегодня обозначены правительством Российской Федерации, правительством Новосибирской области, мэрией города Новосибирска. Мы возвращаемся к усилению тех предметов, которые должны способствовать техническому и экономическому прорыву всей страны. Это математика, физика, информатика, хим-био направления.

Отмечу, что три центра профориентации за последние три года мы открыли в городе Новосибирске на базе №80, 175 и лицея номер 12. Когда у ребятишек старших классов есть возможность вместе с получением аттестата получить и дополнительную специальность, по которой он уже может работать».

Накануне Рамиль Ахметгареев на городской конференции работников образования подвёл итоги подготовки к 1 сентября, обозначил главные проблемы и задачи.