Разные дела, но общие партнеры: «Технопром» объединил СДЭК и СКБ Контур

В этом году «Технопром», как всегда, отметился большим количеством заключенных соглашений о сотрудничестве и партнерстве. Одним из них стал договор о совместной работе, который заключили компании СКБ Контур и СДЭК. Затем оба подписанта пришли в студию BFM-Новосибирск и рассказали о своих планах.

Тема договора лежит в той же плоскости, что и общая тематика «Технопрома» в этом году – импортозамещение, разработка и внедрение отечественных цифровых решений в сферах логистики и электронного документооборота, укрепление цифровой независимости.

«Мы разрабатываем собственный софт для бизнеса уже более 35 лет. И партнерство со СДЭКом позволит ускорить проникновение современных технологий в сферу грузоперевозок», – комментирует директор Сибирского макрорегионального центра СКБ Контур Ярослав Короленко.

По его мнению, объединение компетенций двух компаний может повысить эффективность всех процессов в сферах совместных интересов, а также вывести цифровые решения на новый уровень развития.

«Каждый третий бизнес в России сегодня пользуется нашими продуктами. Хотелось бы, конечно, больше», – добавляет Короленко.

Новосибирск партнеры выбрали в качестве точки притяжения компетенций по ряду причин. Прежде всего, благодаря научным школам, инженерным кадрам и инфраструктуре для быстрого запуска пилотных проектов. Кроме того, история одной из этих компаний, СДЭК, началась 25 лет назад именно в Новосибирске.

«Партнерство с СКБ Контур – это ускоритель для наших производственных задач. Мы уже составили дорожные карты: объединение команд, быстрое пилотирование в Новосибирске, а затем – масштабирование решений на всю сеть», – говорит директор по цифровому развитию СДЭК Артем Новиков.

Фокус, по его словам, будет на измеримом эффекте: точности планирования, стабильности платформы, скорости интеграций и экономии на масштабе.

«Мы уже видим, какую выгоду могут получить обе стороны. У Контура и СДЭК есть совместные проекты – в конце концов, мы не одним днем решили подписать соглашение. Но прежде были разовые проекты, а теперь – общая стратегия развития, плотные точки соприкосновения и объединение клиентов», – продолжает Артем Новиков.

Ярослав Короленко подчеркнул, что несмотря на принципиально разные сферы деятельности обеих компаний, они, по сути, работают на одну и ту же аудиторию: бизнесу сегодня нужны как ЭДО, так и отлаженная служба доставки.

Многие компании в такое непростое время выстраивают новые логистические цепочки, возможно, с новыми требованиями и по новым условиям.

Участники соглашения отметили, что коллаборации по принципу «разные дела, общая аудитория» сегодня становятся практически общепринятыми. «Рынки консолидируются – потому что невозможно быть экспертом по всем вопросам. И чем сложнее становится то или иное дело, тем уже становится экспертиза. И расширять ее приходится за счет синергии с теми, кто обладает экспертизой в нужной сфере», – констатирует Ярослав Короленко.

В качестве удачного примера такой стратегии в регионе он привел авиакомпанию S7 и ее многочисленные коллаборации с финансовыми организациями, цифровыми платформами и т.д.

Партнерство, по словам Артема Новикова, ориентировано на повышение устойчивости ИТ-ландшафта к внешним рискам, снижение TCO и времени вывода продуктов на рынок, повышение предсказуемости доставки и качества клиентского сервиса. В совместной повестке – развитие отечественных решений для ЭДО и защищенного обмена данными между участниками цепочек поставок.