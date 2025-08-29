82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
29 августа, 10:37
пробки
4/10
погода
+20.4°C
курсы валют
usd 80.29 | eur 93.48
82.76% -1.2
сегодня
29 августа, 10:37
пробки
4/10
погода
+20.4°C
курсы валют
usd 80.29 | eur 93.48
сегодня 09:18
общество

Режим повышенной готовности введен в Линево Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

Из-за слабой подготовки к отопительному сезону в Линево введен режим повышенной готовности.

Как сообщили в Telegram-канале районной администрации, 28 августа в рабочем поселке Линево был введен режим повышенной готовности — постановление подписал глава Искитимского района Новосибирской области Юрий Саблин.

Причиной введения режима стали нарушения, выявленные Ростехнадзором в ходе подготовки к отопительному сезону. Руководству РКЦ было выдано представление с требованием устранить их до 1 сентября 2025 года.

Ранее Сиб.фм писал о том, что на открытие новой станции метро в Новосибирске уже начали приглашать журналистов.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.