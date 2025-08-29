Режим повышенной готовности введен в Линево Новосибирской области

Из-за слабой подготовки к отопительному сезону в Линево введен режим повышенной готовности.

Как сообщили в Telegram-канале районной администрации, 28 августа в рабочем поселке Линево был введен режим повышенной готовности — постановление подписал глава Искитимского района Новосибирской области Юрий Саблин.

Причиной введения режима стали нарушения, выявленные Ростехнадзором в ходе подготовки к отопительному сезону. Руководству РКЦ было выдано представление с требованием устранить их до 1 сентября 2025 года.

