сегодня 18:34
проиcшествия

Серьезное ДТП с самосвалом произошло в Новосибирске

Фото: телеграм-канал АСТ-54 Black

Крупное ДТП с участием самосвала произошло в час пик на оживлённом перекрёстке улиц Фрунзе и Каменской.

Грузовик зацепил кузовом контактную сеть троллейбуса, в результате чего произошел обрыв проводов.

Пострадали не только городские коммуникации, но и припаркованные рядом автомобили. Судя по видеокадрам с места происшествия, оборвавшиеся троллейбусные провода повредили кроссоверы Audi и Changan Uni-T, которые в момент аварии стояли на аварийной сигнализации.

Инцидент серьёзно затруднил движение транспорта по улице Фрунзе. Авария добавила проблем в вечерний час пик, создав многокилометровые заторы в центре города.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Искитимском районе один человек погиб в ДТП с катафалком.

0
Денис Дычаковский
Журналист

