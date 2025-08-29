В Искитимском районе один человек погиб в ДТП с катафалком

По факту серьезного дорожно-транспортного происшествия на трассе в Искитимском районе Искитимской межрайонной прокуратурой организована проверка.

Обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются.

Инцидент произошел сегодня, 29 августа 2025 года, примерно в 13:15. По предварительной информации, грузовой автомобиль «Скания», следовавший по трассе из Барнаула в направлении Новосибирска, на 61-м километре не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате произошло лобовое столкновение с автомобилем ритуальной службы.

Водитель автомобиля ритуальной службы от полученных травм скончался на месте. Двое пассажиров этой машины с травмами различной степени тяжести были экстренно госпитализированы. Водитель большегруза после оказания ему необходимой медицинской помощи на месте происхождения отказался от предложенной госпитализации.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, которые оформляют протокол и выясняют все обстоятельства случившегося. Для проведения аварийно-спасательных работ и эвакуации поврежденного транспорта движение на данном участке автодороги полностью перекрыто.

Искитимская межрайонная прокуратура взяла ситуацию под свой контроль. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

