сегодня 17:23
проиcшествия

Сотрудники МЧС России спасли 200 коров во время пожара

Фото: пресс-служба управления МЧС по НСО

В ночь с 28 на 29 августа в селе Толмачево Новосибирской области произошел пожар в здании коровника.

Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников МЧС России и администрации сельскохозяйственного предприятия всех животных удалось спасти.

Огнеборцы совместно с работниками хозяйства организовали эвакуацию двухсот голов крупного рогатого скота в безопасный открытый загон. В результате происшествия никто из животных не пострадал.

Возгорание было полностью ликвидировано на площади 160 квадратных метров. В настоящее время дознаватели МЧС России работают на месте происшествия для установления причин пожара.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области за сутки произошло 13 пожаров.

0
Денис Дычаковский
Журналист

