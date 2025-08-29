Сотрудники МЧС России спасли 200 коров во время пожара

В ночь с 28 на 29 августа в селе Толмачево Новосибирской области произошел пожар в здании коровника.

Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников МЧС России и администрации сельскохозяйственного предприятия всех животных удалось спасти.

Огнеборцы совместно с работниками хозяйства организовали эвакуацию двухсот голов крупного рогатого скота в безопасный открытый загон. В результате происшествия никто из животных не пострадал.

Возгорание было полностью ликвидировано на площади 160 квадратных метров. В настоящее время дознаватели МЧС России работают на месте происшествия для установления причин пожара.

