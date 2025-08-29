Спасатели МАСС извлекли женщину из повреждённой машины в Новосибирске

29 августа на улице Бориса Богаткова произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором участвовали два автомобиля — Mazda 6 и Toyota Noah.

На место аварии оперативно прибыла бригада экстренного реагирования "Вега-1", о чем сообщила пресс-служба МАСС.

В результате инцидента пострадали двое человек. Один из них, женщина 1957 года рождения, оказалась заблокирована в салоне автомобиля Mazda 6. Спасатели успешно извлекли ее из поврежденного транспортного средства и передали бригаде медиков для дальнейшей госпитализации.

Госавтоинспекция напоминает всем водителям о важности соблюдения скоростного режима, особенно в условиях интенсивного дорожного движения и вблизи перекрестков. Безопасность на дорогах — это ответственность каждого участника движения. Будьте внимательны и осторожны, чтобы избежать трагических последствий.

