сегодня
30 августа, 00:27
пробки
1/10
погода
+12.9°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
сегодня
30 августа, 00:27
пробки
1/10
погода
+12.9°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
вчера 21:10
проиcшествия

Спасатели МАСС извлекли женщину из повреждённой машины в Новосибирске

Фото: МАСС 54

29 августа на улице Бориса Богаткова произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором участвовали два автомобиля — Mazda 6 и Toyota Noah.

На место аварии оперативно прибыла бригада экстренного реагирования "Вега-1", о чем сообщила пресс-служба МАСС.

В результате инцидента пострадали двое человек. Один из них, женщина 1957 года рождения, оказалась заблокирована в салоне автомобиля Mazda 6. Спасатели успешно извлекли ее из поврежденного транспортного средства и передали бригаде медиков для дальнейшей госпитализации.

Госавтоинспекция напоминает всем водителям о важности соблюдения скоростного режима, особенно в условиях интенсивного дорожного движения и вблизи перекрестков. Безопасность на дорогах — это ответственность каждого участника движения. Будьте внимательны и осторожны, чтобы избежать трагических последствий.

Ранее Сиб.фм писал о том, что серьезное ДТП с самосвалом произошло в Новосибирске.

0
Денис Дычаковский
Журналист

