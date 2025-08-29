Средства для быстрого заживления ран и устройства, имитирующие работу человеческого мозга: на «Технопроме» представили успешные проекты сибирского НОЦ

29 августа в рамках XII Международного форума технологического развития «Технопром-2025» в Новосибирске состоялся круглый стол «Работа НОЦев в регионах России: успешные практики». Мероприятие было посвящено обсуждению роли научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ) в технологическом развитии регионов, внедрению передовых разработок и подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности. В дискуссии приняла участие заместитель Губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.



Ключевой темой круглого стола стал опыт Новосибирской области по созданию и развитию Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра (СиббиоНОЦ). Заместитель Губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова рассказала о достижениях центра за пять лет работы, приведя конкретные примеры проектов, реализуемых в лабораториях.



«СиббиоНОЦ стал для региона эффективным инструментом консолидации интеллектуальных, финансовых и производственных ресурсов для обеспечения прорыва в сфере биотехнологий. Благодаря программе деятельности нам удалось объединить 96 проектов от 90 организаций, привлечь значительное финансирование и добиться конкретных результатов. Ярким примером являются наши молодежные лаборатории, где ведутся прорывные исследования. Так, в лаборатории НИИКЭЛ разработан новый гель с пептидомиметиком для лечения ран, а в лаборатории НГУ создаются перспективные материалы для органической электроники и нейроморфных устройств, работающих по принципу биологических нейронных сетей, способных имитировать работу человеческого мозга, в НИИФКИ разрабатывается уникальная технология для повышения эффективности трансплантации костного мозга. Это лишь часть прорывных проектов, над которыми работают участники научно-образовательного центра», – подчеркнула она.



Среди проектов: 47 – аграрного направления, 40 – медицинского, 9 – экологического. В рамках программы деятельности СиббиоНОЦ осуществляется межрегиональное взаимодействие: заключены соглашения о межрегиональном сотрудничестве с Белгородской областью, НОЦ Республики Башкортостан»; участниками СиббиоНОЦ являются и организации из других регионов (Пермский государственный университет). Среди прорывных проектов: Разработка бесхромной технологии получения противоопухолевого препарата (НИОХ СО РАН), создание биоразлагаемых гелей для депонирования полезных для почвы бактерий (НГТУ НЭТИ), исследование производных для создания гибких OLED-дисплеев и лазеров (НГУ). Оказана государственная поддержка 32 инновационным проектам на общую сумму 186 млн рублей. В их числе — разработка аппарата «Волна» для лечения диабетической стопы (СибНИИЦМТ) и создание оборудования для фертигации — совмещения орошения и внесения удобрений (АО «НПО КАВ-ЭКО»). В 2024 году в реестр инновационной продукции включено 14 новых продуктов, созданных участниками СиббиоНОЦ. Созданы два центра развития компетенций, где за год прошли обучение и переподготовку более 2500 человек.

Участники круглого стола обсудили механизмы поддержки науки, вопросы технологического лидерства и коммерциализации разработок, а также лучшие практики межрегионального и межотраслевого взаимодействия для усиления научно-технологического потенциала России.