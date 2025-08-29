Стоимость полиса ОСАГО в Новосибирской области может увеличиться в два раза

Банк России предложил увеличить стоимость ОСАГО для регионов, в которых «длительное время наблюдается высокий риск недобросовестных действий» с полисами. К ним регулятор отнёс Новосибирскую область и Ингушетию. Это следует из заявления на сайте ЦБ и соответствующего проекта указаний.

Итак, Банк России предложил двое увеличить «Коэффициент территорий» для Новосибирской области и Ингушетии. Как следует из формулы для расчета, это приведет к тому, что и конечная цена полиса вырастет примерно в два раза. Отметим, что на сегодняшний день эти указания ЦБ не приняты, пока это только проект.

По данным мониторинга Банка России, с 1 июля 2024 по 30 июня 2025 года риск мошенничества в Новосибирской области увеличился до 6,5 баллов, а средняя страховая выплата возросла на 24,9%, достигнув 155,5 тысяч рублей, что почти на 50% выше среднероссийского показателя. По данным ЦБ, мошенники получили 2,6 миллиарда рублей на махинациях в Новосибирской области.

Кстати, 400 жителей Новосибирской области с инвалидностью получили компенсацию стоимости ОСАГО с начала года.