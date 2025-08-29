Студенты СГУГиТ разработали интеллектуальную систему поиска объектов на снимках

25 августа в Сибирском государственном университете геосистем и технологий (СГУГиТ) состоялась успешная защита еще одного проекта в рамках федеральной программы «Кадры для БАС». Команда студентов представила и защитила решение сложной инженерной задачи, поставленной компанией ООО «ВекторАэро».

Перед студентами стояла задача разработать систему для поиска объекта в обширной базе данных снимков, используя в качестве запроса изображение, не содержащее навигационной информации в метаданных. Разработанное программное обеспечение позволяет эффективно сопоставлять и находить нужные объекты, решая проблему работы с неразмеченными или анонимными изображениями.

Ключевыми преимуществами решения стали его высокая эффективность и адаптивность. Система продемонстрировала точность идентификации объектов в 92%, обрабатывает каждый снимок менее чем за одну секунду и имеет уровень ложных срабатываний всего 8%, что полностью удовлетворяет требованиям технического задания. Особое внимание было уделено возможности работы программы в условиях ограниченных вычислительных ресурсов, в том числе на портативных устройствах и в офлайн-режиме. Для удобства пользователей разработка оснащена интуитивно понятным графическим интерфейсом.

– Команда в полном объеме выполнила требования инженерной задачи и представила разработанный прототип программного обеспечения, полностью соответствующего поставленным целям. Разработанная система построена вокруг использования современных технологий в области обработки изображений, –отметил директор ООО «ВекторАэро» Виталий Валерьевич Дорофеев.

Внедрение данной разработки открывает новые возможности для анализа больших массивов геопространственных данных, что особенно актуально для задач картографии, мониторинга территорий и обеспечения безопасности.