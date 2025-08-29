82.76% -1.2
сегодня 16:10
общество

Третий день XII Международного форума «Технопром-2025» в Новосибирске: фоторепортаж

Фото: Сиб.фм, BFM-Новосибирск, МК в Новосибирске

В Новосибирске продолжается проведение форума международного уровня "Технопром-2025" — сегодня стартовал уже его третий день.

На мероприятии демонстрируются ведущие достижения науки и техники страны, а также идут круглые столы по наиболее важным вопросам, связанным с этим.

Фото Третий день XII Международного форума «Технопром-2025» в Новосибирске: фоторепортаж 2

Форум посетили ведущие деятели государственной власти, включая и губернатора региона Андрея Травникова.

Фото Третий день XII Международного форума «Технопром-2025» в Новосибирске: фоторепортаж 3

Он лично оценил многие достижения научно-технического прогресса.

Фото Третий день XII Международного форума «Технопром-2025» в Новосибирске: фоторепортаж 4

Особый интерес у посетителей и участников мероприятия вызывает робототехника, в том числе и человекоподобная.

Фото Третий день XII Международного форума «Технопром-2025» в Новосибирске: фоторепортаж 5

Также много внимания на форуме уделялось сельскому хозяйству и дачной деятельности.

Фото Третий день XII Международного форума «Технопром-2025» в Новосибирске: фоторепортаж 6

Изобретения и технические разработки десятками демонстрировались широкой общественности впервые.

Фото Третий день XII Международного форума «Технопром-2025» в Новосибирске: фоторепортаж 7

Большое внимание уделялось и сельскохозяйственной технике.

Фото Третий день XII Международного форума «Технопром-2025» в Новосибирске: фоторепортаж 8

Новосибирские университеты тоже показывали свои достижения.

Фото Третий день XII Международного форума «Технопром-2025» в Новосибирске: фоторепортаж 9

Продемонстрированы были инновационные БПЛА, которыми можно управлять без спецподготовки при помощи особого приложения.

Фото Третий день XII Международного форума «Технопром-2025» в Новосибирске: фоторепортаж 10

Корпорация развития Новосибирской области заключила соглашения с разработчиками различных цифровых и робототехнических решений для предприятий, которые являются участниками федерального проекта «Производительность труда».

Фото Третий день XII Международного форума «Технопром-2025» в Новосибирске: фоторепортаж 11

Также соглашение между собой заключили компании СКБ Контур и СДЭК. Тематикой договора было следующее: импортозамещение, а также разработка, а кроме того, внедрение отечественных цифровых решений в сферах логистики и электронного документооборота, и наконец, укрепление цифровой независимости.

Фото Третий день XII Международного форума «Технопром-2025» в Новосибирске: фоторепортаж 12

На «Технопроме-2025» представлена была и компания «Ростелеком», она заявила, что выступит партнером кластера «Цифровые технологии, приборостроение и инновации».

Фото Третий день XII Международного форума «Технопром-2025» в Новосибирске: фоторепортаж 13

Значительное внимание привлек и круглый стол по образованию на мероприятии.

Фото Третий день XII Международного форума «Технопром-2025» в Новосибирске: фоторепортаж 14

Гостем студии BFM-Новосибирск в третий день «Технопрома» на мероприятии в пятницу, 29 августа, выступила вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Фото Третий день XII Международного форума «Технопром-2025» в Новосибирске: фоторепортаж 15

Она отметила, что в регионе воссоздали три составляющие знаменитого треугольника Лаврентьева на мероприятии — «наука», «кадры», «индустрия», то есть ключевые составляющие технологического лидерства.

Фото Третий день XII Международного форума «Технопром-2025» в Новосибирске: фоторепортаж 16

В целом, мероприятие и на третий день запомнилось демонстрацией чудес науки и техники и обсуждением актуальных вопросов, связанных с этой сферой.

Денис Дычаковский
Журналист

