Третий день XII Международного форума «Технопром-2025» в Новосибирске: фоторепортаж

В Новосибирске продолжается проведение форума международного уровня "Технопром-2025" — сегодня стартовал уже его третий день.

На мероприятии демонстрируются ведущие достижения науки и техники страны, а также идут круглые столы по наиболее важным вопросам, связанным с этим.

Форум посетили ведущие деятели государственной власти, включая и губернатора региона Андрея Травникова.

Он лично оценил многие достижения научно-технического прогресса.

Особый интерес у посетителей и участников мероприятия вызывает робототехника, в том числе и человекоподобная.

Также много внимания на форуме уделялось сельскому хозяйству и дачной деятельности.

Изобретения и технические разработки десятками демонстрировались широкой общественности впервые.

Большое внимание уделялось и сельскохозяйственной технике.

Новосибирские университеты тоже показывали свои достижения.

Продемонстрированы были инновационные БПЛА, которыми можно управлять без спецподготовки при помощи особого приложения.

Корпорация развития Новосибирской области заключила соглашения с разработчиками различных цифровых и робототехнических решений для предприятий, которые являются участниками федерального проекта «Производительность труда».

Также соглашение между собой заключили компании СКБ Контур и СДЭК. Тематикой договора было следующее: импортозамещение, а также разработка, а кроме того, внедрение отечественных цифровых решений в сферах логистики и электронного документооборота, и наконец, укрепление цифровой независимости.

На «Технопроме-2025» представлена была и компания «Ростелеком», она заявила, что выступит партнером кластера «Цифровые технологии, приборостроение и инновации».

Значительное внимание привлек и круглый стол по образованию на мероприятии.

Гостем студии BFM-Новосибирск в третий день «Технопрома» на мероприятии в пятницу, 29 августа, выступила вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Она отметила, что в регионе воссоздали три составляющие знаменитого треугольника Лаврентьева на мероприятии — «наука», «кадры», «индустрия», то есть ключевые составляющие технологического лидерства.

В целом, мероприятие и на третий день запомнилось демонстрацией чудес науки и техники и обсуждением актуальных вопросов, связанных с этой сферой.