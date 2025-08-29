Третий день XII Международного форума «Технопром-2025» в Новосибирске: прямой эфир

Прямой эфир третьего дня «Технопром-2025».

В Новосибирске продолжается XII Международный форум «Технопром-2025», а вместе с ним работает и студия BFM-Новосибирск, где в прямом эфире можно посмотреть интервью с ключевыми спикерами и гостями форума.

Напомним, что форум традиционно станет главной площадкой для обсуждения перспектив технологического лидерства страны, кадрового обеспечения приоритетных отраслей, увеличения инвестиций в сферу науки со стороны государства и бизнеса и вовлечения талантливой молодежи в научную, научно-технологическую и инновационную деятельность.

В разделе Технопром-2025 Сиб.фм можно подробнее изучить темы, обсуждаемые на форуме.