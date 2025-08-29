Цифровые решения и роботизация станут доступны участникам федпроекта

На площадке форума «Технопром» Корпорация развития Новосибирской области подписала соглашения с разработчиками цифровых и робототехнических решений для предприятий-участников федерального проекта «Производительность труда».

Сегодня невозможно представить современное производства без использования цифровизации и автоматизации производственных и административных процессов. Внедрение таких инструментов позволяет предприятию повысить производительность и снизить потери. Вопросы цифровизации и роботизации процессов стали одной из ключевых тем мероприятия-спутника «Технопрома» – форума «Повышение производительности труда».

Корпорация развития Новосибирской области подписала два соглашения с разработчиками цифровых и робототехнических решений. Одно из них – соглашение с новосибирским интегратором «Гласстех» – предусматривает сотрудничество сторон при формировании коробочных решений и совместных продуктов, внедрение цифровых систем на предприятиях-участниках федпроекта.

Второе соглашение было подписано с пермской компанией «Промобот». В рамках соглашения Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Новосибирской области примет участие в разработке шести учебных программ, которые будут базироваться на робототехнических принципах. В течение полутора лет РЦК Новосибирской, Пермской и Нижегородской областей будут совместно разрабатывать новые «фабрики», которые позволят предприятиям познакомиться с возможностями роботизации процессов. Первые такие «фабрики» состоятся уже к концу этого года и будут доступны предприятиям-участникам федпроекта «Производительность труда».

«Эти направления очень важны для региона. При внедрении тех или иных систем заметно виден рост производительности предприятий и, как следствие, рост выручки. А для региона – это пополнение налоговой базы. Кроме того, цифровые и робототехнические решения позволяют облегчить человеческий труд», – рассказала руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Новосибирской области Полина Коленченко.

Федпроект «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» курирует региональное министерство экономического развития. Подробнее – на платформе производительность.рф.