В Новосибирске на Заречной улице загорелся балкон

Возгорание балкона произошло на Заречной в Новосибирске.

Сегодня утром на улице Заречная в Новосибирске произошел пожар на балконе квартиры, расположенной на седьмом этаже многоэтажного дома. Эвакуацию из подъезда провели 45 взрослых и 13 детей — никто не пострадал. В результате возгорания повреждены домашние вещи и смежные балконы.

Пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС за 40 минут. На месте работали 22 человека и семь единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

