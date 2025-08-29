82.76% -1.2
29 августа, 13:24
29 августа, 13:24
сегодня 10:20
проиcшествия

В Новосибирске на Заречной улице загорелся балкон

Фото: ГУ МЧС по НСО

Возгорание балкона произошло на Заречной в Новосибирске.

Сегодня утром на улице Заречная в Новосибирске произошел пожар на балконе квартиры, расположенной на седьмом этаже многоэтажного дома. Эвакуацию из подъезда провели 45 взрослых и 13 детей — никто не пострадал. В результате возгорания повреждены домашние вещи и смежные балконы.

Пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС за 40 минут. На месте работали 22 человека и семь единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Напомним, что два человека пострадали при возгорании на хлебозаводе под Новосибирском.

Валерия Митрохина
Журналист

