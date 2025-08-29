В Новосибирске экс-сотрудника Минобороны судят за сговор с Зеленским ради взятки

Суд начнет рассмотрение дела экс-начальника отдела Минобороны РФ по обвинению в посредничестве во взяточничестве.

Новосибирский районный суд назначил начало судебного процесса по делу бывшего начальника отдела списания ФГКУ «Сибирское территориальное управление имущественных отношений» Минобороны РФ. Он обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

По версии следствия, в сентябре 2024 года он организовал сделку между генеральным директором ООО «ГК Шеба» Евгением Шепелевым и командиром военной части Владимиром Зеленским. За возможность демонтировать несуществующие здания на территории военного городка Шепелев согласился заплатить 1,5 миллиона рублей. Обвиняемый действовал с целью помочь своей дочери, у которой были грузовые машины для вывоза строительного мусора.

После передачи первой части взятки в 500 тысяч рублей оба были задержаны сотрудниками ФСБ. Первое заседание по делу назначено на 24 сентября 2025 года.

