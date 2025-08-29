82.76% -1.2
сегодня 15:04
общество

В Новосибирске с 1 сентября усилили меры по защите от финансового мошенничества

Фото: Сиб.фм

С 1 сентября 2024 года в Новосибирской области начали действовать новые правила Банка России, направленные на защиту населения от финансовых обманов и упрощение возврата средств за ненужные услуги.

Как сообщает Vn.ru, теперь банки обязаны приостанавливать подозрительные операции по снятию наличных, устанавливая суточный лимит в 50 тыс. рублей на 48 часов. В отделениях сумма будет доступна без ограничений.

Вводится «период охлаждения» для кредитных операций: 4 часа для займов до 200 тыс. рублей и 48 часов для крупных сумм. Также введен сервис для доверенных лиц, позволяющий контролировать финансовые действия уязвимых клиентов. А для «дропперов» установлен лимит снятия через банкоматы — 100 тыс. рублей в месяц.

Валерия Митрохина
Журналист

