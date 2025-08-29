В Новосибирске восстановили движение по дамбе Октябрьского моста

Движение по дамбе Октябрьского моста восстановлено после ремонта.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил в своем Telegram-канале о том, что движение по дамбе Октябрьского моста полностью восстановлено. Ранее здесь произошёл размыв из-за сильных ливней.

“Чтобы подобные ситуации не повторялись, на дамбе смонтировали новые дождеприёмные системы — они будут надёжно отводить воду в магистральную канализацию”, — уточнил мэр города.

Ранее Сиб.фм писал о том, что режим повышенной готовности введен в Линево Новосибирской области.