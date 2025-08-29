В Новосибирске задержан грабитель банка

Мужчину задержали за ограбление банка в Новосибирске.

Вчера, 28 августа, в Новосибирске был задержан местный житель, который ограбил банк на улице Ватутина, 26. Неизвестный в маске, угрожая предметом, похожим на оружие, потребовал у кассира деньги и выстрелил в потолок. Похитив около семи миллионов рублей, он скрылся на велосипеде.

Оперативник, находившийся в отпуске, заметил грабителя на улице Станиславского и вызвал подкрепление. Полицейские задержали преступника, обнаружив у него оружие и похищенные деньги.

Ведется расследование по статье 162 УК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.