сегодня
29 августа, 13:25
пробки
5/10
погода
+22.4°C
курсы валют
usd 80.29 | eur 93.48
сегодня 12:56
проиcшествия

В Новосибирске задержан грабитель банка

Фото: скриншот видео

Мужчину задержали за ограбление банка в Новосибирске.

Вчера, 28 августа, в Новосибирске был задержан местный житель, который ограбил банк на улице Ватутина, 26. Неизвестный в маске, угрожая предметом, похожим на оружие, потребовал у кассира деньги и выстрелил в потолок. Похитив около семи миллионов рублей, он скрылся на велосипеде.

Оперативник, находившийся в отпуске, заметил грабителя на улице Станиславского и вызвал подкрепление. Полицейские задержали преступника, обнаружив у него оружие и похищенные деньги.

Ведется расследование по статье 162 УК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Валерия Митрохина
Журналист

