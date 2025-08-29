82.76% -1.2
сегодня
29 августа, 10:37
сегодня 08:50
общество

В Новосибирской области откроют 41 агрокласс

Фото: Сиб.фм

К 2027 году в Новосибирской области откроют 41 агрокласс.

Как сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов на форуме «Технопром-2025», инициатива, поддержанная президентом РФ, направлена на подготовку специалистов для агропромышленного комплекса.

В агроклассах школьники будут углубленно изучать биологию, химию, физику и математику. Проект «Кадры для АПК» обеспечит систему непрерывного агрообразования, начиная с детсадов.

Ранее Сиб.фм писал, что школы Новосибирской области проверили перед новым учебным годом.

0
Валерия Митрохина
Журналист

