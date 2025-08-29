82.76% -1.2
сегодня
29 августа, 20:31
сегодня 18:10
общество

В ряд жилмассивов Калининского района пришел еще один кабельный провайдер

Фото freepik.com, автор @freepik

Около 7,5 тысяч жителей Калининского района получили возможность подключиться к еще одной сети фиксированной связи.

Компания МТС объявила о расширении зоны покрытия проводного интернета в Новосибирска – теперь туда входят новые жилых комплексы в жилмассивах Снегири и Родники, ЖК Онега и Infinity, а также в Юбилейном.

Новая инфраструктура позволяет получить доступ к домашнему интернету, чья скорость в десять раз превосходит стандартные 100 Мбит/с, а также к цифровому телевидению.

По словам директора МТС в Новосибирской области Алексея Пахомова, сверхскоростной интернет позволяет всем членам семьи одновременно использовать различные устройства для просмотра видео в высоком разрешении, работы, игр и общения в интернете. Он также отметил, что использование конвергентных тарифов, объединяющих, например, домашний интернет и мобильную связь, позволяет сэкономить до 40% по сравнению с оплатой каждой услуги отдельно, а удобное управление всеми сервисами через одно приложение делает пользование еще более комфортным.

Галина Дидан
Журналист

