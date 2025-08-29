В Сочи определили победителей международной архитектурно-девелоперской Премии REPA

Этим летом в Сочи состоялась торжественная церемония награждения Премии REPA (Real Estate Property Awards) — международной архитектурно-девелоперской премии, определяющей лучшие проекты и ключевых игроков рынка недвижимости. В Премии приняло участие более 300 объектов, из которых 4 из города Новосибирск.

Победителями в 44 номинациях Премии REPA стали ведущие российские девелоперы и архитектурные бюро. Среди лауреатов Премии 2025 года значатся «Группа ЛСР», ГК «Сумма Элементов», OCTOBER GROUP, ГК «ДЕСО», Arno Architetture и другие. Со всеми работами можно ознакомиться на сайте.

Отдельно были отмечены проекты с уникальными концепциями. Например, специальный диплом «Концепция „Город в городе“» получила AVA Group за проект «Городской бор». Григорий Рыгалов, представитель компании, прокомментировал важность участия в отраслевых премиях: «когда тебя отмечают среди чемпионов рынка недвижимости — это особенно приятно и сподвигает к новым свершениям».

Ярким событием этого года стало учреждение новой номинации «Деревянное домостроение», ставшее возможным благодаря партнерству с компанией BN Group. Ольга Нерушева, заместитель генерального директора BN Group, подробно объяснила значение этого шага: «эта инициатива направлена на поддержку и популяризацию деревянного домостроения — одного из самых актуальных направлений современного строительства».

Церемония награждения REPA 2025 стала доказательством устойчивости и динамичного развития российского рынка недвижимости. В августе стартовал прием заявок на Премию REPA следующего сезона. Все подробности о победителях 2025 года, условиях участия и номинациях доступны на официальном сайте.

Реклама. ООО «РЕПА ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ ПРЕМИЯ» ИНН 9718225222 Erid:2W5zFHRZyH2