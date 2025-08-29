82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
29 августа, 18:18
пробки
7/10
погода
+17.9°C
курсы валют
usd 80.29 | eur 93.48
82.76% -1.2
сегодня
29 августа, 18:18
пробки
7/10
погода
+17.9°C
курсы валют
usd 80.29 | eur 93.48
сегодня 16:00
общество
На правах рекламы реклама

В Сочи определили победителей международной архитектурно-девелоперской Премии REPA

Фото "Ассоциация REPA"

Этим летом в Сочи состоялась торжественная церемония награждения Премии REPA (Real Estate Property Awards) — международной архитектурно-девелоперской премии, определяющей лучшие проекты и ключевых игроков рынка недвижимости. В Премии приняло участие более 300 объектов, из которых 4 из города Новосибирск.

Победителями в 44 номинациях Премии REPA стали ведущие российские девелоперы и архитектурные бюро. Среди лауреатов Премии 2025 года значатся «Группа ЛСР», ГК «Сумма Элементов», OCTOBER GROUP, ГК «ДЕСО», Arno Architetture и другие. Со всеми работами можно ознакомиться на сайте.

Отдельно были отмечены проекты с уникальными концепциями. Например, специальный диплом «Концепция „Город в городе“» получила AVA Group за проект «Городской бор». Григорий Рыгалов, представитель компании, прокомментировал важность участия в отраслевых премиях: «когда тебя отмечают среди чемпионов рынка недвижимости — это особенно приятно и сподвигает к новым свершениям».

Ярким событием этого года стало учреждение новой номинации «Деревянное домостроение», ставшее возможным благодаря партнерству с компанией BN Group. Ольга Нерушева, заместитель генерального директора BN Group, подробно объяснила значение этого шага: «эта инициатива направлена на поддержку и популяризацию деревянного домостроения — одного из самых актуальных направлений современного строительства».

Церемония награждения REPA 2025 стала доказательством устойчивости и динамичного развития российского рынка недвижимости. В августе стартовал прием заявок на Премию REPA следующего сезона. Все подробности о победителях 2025 года, условиях участия и номинациях доступны на официальном сайте.

Реклама. ООО «РЕПА ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ ПРЕМИЯ» ИНН 9718225222 Erid:2W5zFHRZyH2

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Дидан
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.