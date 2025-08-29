Второй город после Москвы: как участники «Дней архитектуры» обсуждали программу КРТ в Новосибирске

На второй день «Дней архитектуры» в Новосибирске одним из самых интересных обсуждений стала программа комплексного развития территорий – и то, как эта задача в Новосибирске выполняется на фоне других крупных городов.

«КРТ для нас – и не только для нас – не столько инструмент роста, сколько модель создания комфортной среды», – высказался директор филиала компании «Талан» в Новосибирске Александр Самохин.

Как представитель федерального застройщика, он сравнил Новосибирск с рядом других городов, включая Москву и родной Ижевск. И по ряду показателей наш город оказался впереди России всей – почти.

По его мнению, сравнивать КРТ и «классическую» точечную застройку некорректно хотя бы потому, что «точки» сейчас уже почти никто не строит. Только комплексные проекты от 5 га минимум, а лучше – сразу от 20 га и больше. Но в уже застроенных городах найти такие площади уже нельзя и их нужно сначала освободить.

«Сейчас КРТ работает в двух вариантах. Первый – по инициативе правообладателя, который используется как инструмент договоренности с местной властью. Второй – через регионального оператора. И в этом Новосибирск занимает второе место в стране после Москвы. По сути, только в этих двух городах работа с регоператорами и ведется», – отмечает Самохин.

На сегодняшний день, по его словам, в Новосибирске по второму принципу ведется работа на 566 га. В Москве на всех государственно-муниципальных и частных операторов (впрочем, они все тоже с госучастием) – порядка 4200 га. Однако стоит учесть, что если бюджет Москвы позволяет расселить все здания хрущевских времен, то в Новосибирске пока что реновировать что-то выше трех этажей, по словам Александра Самохина, абсолютно нерентабельно.

Илья Поляков, основатель и генеральный директор ГК «ПОЛЯКОВ» обозначил ряд системных проблем, из-за которых механизм КРТ работает не так эффективно, как всем хотелось бы. Например, речь о резервировании бюджетных средств за социальными объектами, чтобы они возводились одновременно с жилыми, разной трактовки КРТ у надзорных органов и муниципалитета, пробелы в разъяснительной работе с жителями.

«Ключевая задача – повысить доверие между жителями, бизнесом и властью. Необходимо также законодательно закрепить расселение в границах районов, а не всего муниципалитета, чтобы люди сохраняли социальные связи», – говорит Поляков.

Тем не менее, все это не отменяет того факта, что КРТ остается мощным и эффективным инструментом реновации города – представители регионального минстроя также с этим согласились.