сегодня
30 августа, 11:16
пробки
3/10
погода
+16.1°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
сегодня 09:34
общество

Благотворительное кафе для пожилых «Добродомик» в Новосибирске закрылось

МК-Новосибирск

«Добродомик» работает в Новосбирке три года, за этот срок сотни тысяч пенсионеров получили здесь бесплатные обеды. Для многих из них благотворительное кафе стало не просто столовой, а местом, где можно встретить друзей и обратиться за помощью. Как выяснила газета «МК-Сибирь», теперь же помощь потребовалась самим благотворителям, а само кафе временно закрыто.

«Добродомик» работает благодаря волонтерам, меценатам и пожертвованиям рядовых новосибирцев. Количество бесплатных обедов от 140 до 230 в день, в зависимости от сезона. Помимо участия в трапезе пенсионеры организовывают праздники и концерты. 25 августа кафе закрылось на ремонт, чтобы открыться в сентябре, уже в обновленном виде. Подробности в материале «МК-Новосибирск».

Ранее три пенсионера из Новосибирска рассказали, зачем им бесплатные обеды в «Добродомике».

0
Александр Борисов
журналист

