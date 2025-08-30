Экс-командир войсковой части и чиновник Минобороны предстанут перед судом за взятки в Новосибирске

В Новосибирске возбуждены уголовные дела в отношении бывшего командира войсковой части Владимира Зеленского и экс-начальника отдела списания имущества Минобороны России Алексея Хохлача.

По данным следствия, в сентябре 2024 года чиновники организовали схему получения взятки за незаконный демонтаж зданий в военном городке.

Согласно материалам дела, Хохлач и предприниматель Евгений Шепелев предложили командиру войсковой части Зеленскому полумиллионную взятку за разрешение на демонтаж сооружений, не состоявших на балансе Минобороны. Общая сумма договоренности составляла 1,5 миллиона рублей, остальные средства предполагалось передать после завершения работ.

Оперативники ФСБ задержали подозреваемых непосредственно в момент передачи денежных средств. Уголовное дело в отношении Алексея Хохлача, обвиняемого в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере, начнут рассматривать 24 сентября 2025 года. Все фигуранты дела находятся под стражей.

Инцидент произошел в рамках борьбы с коррупцией в силовых структурах и стал одним из ряда громких дел о злоупотреблениях в военном ведомстве. Расследование продолжается, и не исключено появление новых эпизодов в деле.

