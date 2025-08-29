82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
29 августа, 22:32
пробки
2/10
погода
+13.8°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
82.76% -1.2
сегодня
29 августа, 22:32
пробки
2/10
погода
+13.8°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
сегодня 20:22
проиcшествия

Деятельность детского лагеря в Искитимском районе приостановил суд

Фото: телеграм-канал АСТ-54 Black

Деятельность детского оздоровительного лагеря «Лето» в Новосибирской области приостановлена по решению суда.

Поводом для такого вердикта послужили многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

В ходе проверки, проведенной в лагере, расположенном в селе Завьялово, были выявлены серьезные недостатки в условиях содержания детей. Так, в жилых корпусах оказались неисправны окна, что делало невозможным проветривание помещений, а также отсутствовали москитные сетки и приборы для обеззараживания воздуха.

Санитарные нарушения были зафиксированы и в медицинском пункте: прием здоровых и заболевших детей осуществлялся в одном кабинете, а уборка проводилась нерегулярно. Не лучше обстояли дела и на пищеблоке: разделочные доски хранились вместе, сотрудники без допуска занимались порционированием еды, не использовались перчатки, а посуда не проходила необходимую сушку. Кроме того, в цехах отсутствовали раковины для мытья рук.

По итогам рассмотрения административного дела Искитимский районный суд постановил приостановить работу лагеря на срок 90 суток. Данное решение еще не вступило в законную силу.

Ранее Сиб.фм писал о том, что прокуратура проверяет детский лагерь под Новосибирском из-за сообщений о массовом отравлении.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.