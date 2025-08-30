82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
31 августа, 00:53
пробки
1/10
погода
+14.7°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
82.76% -1.2
сегодня
31 августа, 00:53
пробки
1/10
погода
+14.7°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
вчера 22:10
общество

Группа «Интонация» зажгла на Михайловской набережной Новосибирска

Фото: Сиб.фм / Сергей Ощепков

Михайловская набережная Новосибирска 30 августа стала эпицентром грандиозного праздника в честь Дня знаний.

Более 8000 человек из всех уголков области собрались на масштабной «Линейке Первых». Кульминацией вечера стало зажигательное выступление популярной российской группы «Интонация», которая исполнила свои главные хиты для многотысячной аудитории.

Мероприятие, организованное для школьников, студентов, родителей и педагогов из 35 районов Новосибирской области, стало ярким стартом нового учебного года. Его ключевой задачей было сделать 1 сентября настоящим праздником, вдохновляющим на новые свершения.

Однако программа праздника не ограничилась только музыкальным блоком. Для гостей работали многочисленные интерактивные площадки по 12 направлениям Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», где каждый мог найти занятие по интересам — от науки и творчества до спорта и волонтерства. Также прошли «Классные встречи» с интересными спикерами, а для педагогов была организована отдельная площадка по обмену профессиональным опытом.

Фото Группа «Интонация» зажгла на Михайловской набережной Новосибирска 2

Фото Группа «Интонация» зажгла на Михайловской набережной Новосибирска 3

Фото Группа «Интонация» зажгла на Михайловской набережной Новосибирска 4

Фото Группа «Интонация» зажгла на Михайловской набережной Новосибирска 5

Фото Группа «Интонация» зажгла на Михайловской набережной Новосибирска 6

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.