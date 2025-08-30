Группа «Интонация» зажгла на Михайловской набережной Новосибирска

Михайловская набережная Новосибирска 30 августа стала эпицентром грандиозного праздника в честь Дня знаний.

Более 8000 человек из всех уголков области собрались на масштабной «Линейке Первых». Кульминацией вечера стало зажигательное выступление популярной российской группы «Интонация», которая исполнила свои главные хиты для многотысячной аудитории.

Мероприятие, организованное для школьников, студентов, родителей и педагогов из 35 районов Новосибирской области, стало ярким стартом нового учебного года. Его ключевой задачей было сделать 1 сентября настоящим праздником, вдохновляющим на новые свершения.

Однако программа праздника не ограничилась только музыкальным блоком. Для гостей работали многочисленные интерактивные площадки по 12 направлениям Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», где каждый мог найти занятие по интересам — от науки и творчества до спорта и волонтерства. Также прошли «Классные встречи» с интересными спикерами, а для педагогов была организована отдельная площадка по обмену профессиональным опытом.