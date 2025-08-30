Новосибирск проводил в последний путь экс-министра строительства НСО Ивана Шмидта. Как это было

29 августа в крематории "Закаменский” простились с бывшим министром строительства Новосибирской области Иваном Шмидтом. Церемония проходила с 14 до 16 часов. Ожидалось 400 человек, по подсчетам журналиста Сиб.фм, пришло явно не меньше.

Люди начали собираться в крематории за час до начала прощания. Увидев корреспондента Сиб ФМ, сын Ивана Шмидта попросил соблюдать этику и не фотографировать “ничего лишнего”. По словам одного из близких родственников, семья тяжело переживает утрату, произошедшего не ожидал, Иван Шмидт умер скоропостижно, от инсульта. У экс-министра осталось двое сыновей.

Примерно за 20 минут до начала церемонии начали подъезжать высокопоставленные лица, одним из первых был замечен сенатор Владимир Городецкий. Пришли на прощание министр транспорта Анатолий Костылевский, замгубернатора НСО Константин Хальзов, мэр наукограда Кольцов Николай Красников и другие известные персоны. Люди несли букеты красных роз и гвоздик.

В 14 часов в здание крематория начали запускать людей. В прощальный зал выстроилась очередь из коллег, соратников и друзей экс-министра. По общему подсчету зал мог вместить порядка 200 человек, ещё множество людей стояло в коридоре и в вестибюле. Сотрудница крематория то и дело тактично просила людей не загораживать проход для вновь прибывающих людей. Под песню Бориса Гребенщикова* "Человек из Кемерова" и другую классику отечественного рока (Би-2* и Чичерину) на экране транслировали фото из личного архива семьи Ивана Шмидта. Судя по ним, экс-министр вел активный образ жизни, любил природу и путешествия, был веселым и жизнерадостным человеком.

Символично, что наряду с человеческими слезами сверху из кондиционера начал капать конденсат, оставляя капли на черной одежде стоящих у стены людей. Спустя полчаса зарядил и дождь.

После церемонии прощания началось отпевание, ее провел батюшка из храма Михаила Архангела. Строго одетые женщины выходили из зала с носовыми платками. Слезы в глазах были замечены и у некоторых высокопоставленных лиц. После отпевания церемония прощания продолжилась возложением венков из живых цветов у колокола памяти.

В своём Telegram-канале губернатор региона Андрей Травников, писал, что Иван Иванович был человеком дела, максимально вовлеченным в работу.

«Он обладал важными профессиональными качествами, с его именем связана реализация крупных и крайне важных для Новосибирской области проектов, а также строительство и реконструкция множества нужных для людей социальных объектов», — отметил губернатор.

О смерти Ивана Шмидта стало известно 27 августа. Большая часть его карьеры связана с Новосибирском. С 2001 года он трудился в администрации Советского района, став сначала начальником отдела строительства, а затем первым заместителем главы района. С 2012 года Шмидт перешел в мэрию Новосибирска, где возглавил департамент строительства и архитектуры. В 2014 году он стал министром строительства Новосибирской области. В декабре 2021 года Шмидт ушел из министерства и сосредоточился на управлении проектом ЦКП «СКИФ».

По словам близких Шмидта, он был приятным в общении человеком, умел расположить к себе, обладал стойкими принципами в жизни и правильно расставлял приоритеты. Редакция Сиб.фм выражает соболезнования родным и друзьями Ивана Ивановича.

*Борис Гребенщиков и солист Би-2 Лёва Бортников признаны иностранным агентом Минюстом РФ.