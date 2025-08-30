Новосибирская область укрепляет позиции в науке и туризме

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, в ходе которой обсудили ключевые направления развития региона.

Центральными темами стали научный потенциал, образовательные инициативы, спортивные достижения и туристическая привлекательность области.

Чернышенко отметил лидирующие позиции Новосибирска в научной сфере, вхождение в тройку ведущих регионов по проектам с поддержкой Российского фонда фундаментальных исследований и второе место по количеству молодежных лабораторий. Также он выделил активное участие области в федеральной программе «Профессионалитет» и строительство нового корпуса НГУ.

Травников подчеркнул стратегическую важность развития инноваций и подготовки квалифицированных кадров. Он сообщил, что победа в конкурсе «Регион для молодых» позволит привлечь дополнительные средства на развитие молодежной инфраструктуры, а волонтерским движением в области охвачено уже около 100 тысяч молодых людей.

В сфере туризма зафиксирован значительный рост: в 2024 году регион принял более 3 миллионов туристов, что превышает среднероссийские показатели. Новосибирская область сохраняет лидерство в Сибирском федеральном округе по количеству ночевок и туристических поездок.

Спортивная отрасль также демонстрирует положительную динамику: почти 59% населения регулярно занимаются физической культурой. В регионе продолжается строительство спортивных объектов в рамках национальных проектов и развиваются инновационные виды спорта, включая фиджитал.

Ранее сообщалось, что глава Новосибирской области Травников вошел в топ-15 рейтинга губернаторов страны.