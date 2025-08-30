Новосибирские студенты показали свои стартапы инвесторам на «Технопроме»

Участники студенческих стартапов и их кураторы из восьми вузов Новосибирска встретились с инвесторами на международном форуме «Технопром» 29 августа и рассказали о своих проектах в формате стендапа. Они продемонстрировали пилотные продукты, а также приняли участие в дискуссиях, направленных на развитие малых технологических компаний и укрепление связей между научной средой и бизнесом.

Аспирант Института химии нефти СО РАН Михаил Ковтунов объяснил работу термоиндекаторов Z-Crio для контроля качества хранения замороженных продуктов. Другой молодой ученый Никита Сабуров продемонстрировал свойства цифровой платформы, которая налаживает взаимодействие между владельцами отходов и переработчиками.

Помимо новосибирских студентов свои стартапы представили коллеги из Санкт-Петербурга, Томска и других российских городов.

«Технопром» посетили 19 тысяч участников из 71 субъекта страны и представители 32 государств. Сиб.фм транслировал все три дня форума, а также вел специальную рубрику, ему посвященную. Смотрите, как это было в наших фотокарточках.