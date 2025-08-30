Новосибирский коллекционер продает древнеримскую монету за 15 миллионов

Коллекционер из Новосибирска предложил на продажу необычный лот — античную золотую монету, возраст которой превышает 1800 лет.

Уникальный артефакт, созданный в 188 году нашей эры в период правления римского императора Марка Аврелия, появился на популярной торговой площадке.

Продавец акцентирует внимание на исторической ценности монеты, относящейся ко II веку — эпохе расцвета Римской империи. Ценник на древний раритет соответствует его исключительности — 15 миллионов рублей. Для сравнения: на эти деньги можно приобрести несколько современных иномарок или элитную квартиру в новосибирском центре.

