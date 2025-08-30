82.76% -1.2
сегодня 12:45
проиcшествия

Новосибирскому «фантомасу» Максиму Галыге предъявили обвинение в ограблении банка на 7,8 млн

Управление судебного департамента НСО

Ленинский районный суд Новосибирска постановил заключить в СИЗО Максима Галыгу, которого подозревают в ограблении филиала «Кузнецкбизнесбанка» на улице Ватутина. Максиму Галыге предъявили обвинение в разбое и арестовали до 29 октября. Об этом сообщили в прокуратуре региона 30 августа.

Напомним, 28 августа неизвестный в маске, угрожая предметом, похожим на оружие, потребовал у кассира деньги и выстрелил в потолок. Похитив около семи миллионов рублей, он скрылся на велосипеде. Его заметил новосибирский оперативник, который находился в отпуске. При задержании у мужчины изъяли оружие и похищенные деньги.

Максим Галыга настаивал на домашнем аресте, но суд ему отказал. Мужчину проверяют на причастность к другим ограблениям банков, которые совершал неуловимый в силиконовой маске, которого окрестили "фантомасом".

0
Александр Борисов
журналист

