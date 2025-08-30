82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
30 августа, 20:16
пробки
2/10
погода
+18.4°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
82.76% -1.2
сегодня
30 августа, 20:16
пробки
2/10
погода
+18.4°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
сегодня 17:20
общество

Новые общежития НГУ построят на месте старых корпусов

Фото: Сиб.фм

На месте двух старых корпусов студенческих общежитий Новосибирского государственного университета — девятого и десятого — планируется возвести два новых здания.

Каждое из них сможет вместить до тысячи человек, сообщает ТАСС.

Ректор НГУ Михаил Федорук сообщил, что примерная стоимость проекта, который войдет в третью очередь строительства кампуса университета, оценивается в десять миллиардов рублей.

Ранее, в июле прошлого года, во время визита премьер-министра Михаила Мишустина в Новосибирск, ректор вуза обратил внимание на дефицит площадей для проживания студентов, который составляет около двух тысяч мест. Тогда же губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил подготовить предложения по реализации третьей и четвертой очередей строительства кампуса НГУ.

Ранее сообщалось, что НГУ, «Газпром нефть» и правительство Новосибирской области заключили соглашение о сотрудничестве.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.