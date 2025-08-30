Новые общежития НГУ построят на месте старых корпусов

На месте двух старых корпусов студенческих общежитий Новосибирского государственного университета — девятого и десятого — планируется возвести два новых здания.

Каждое из них сможет вместить до тысячи человек, сообщает ТАСС.

Ректор НГУ Михаил Федорук сообщил, что примерная стоимость проекта, который войдет в третью очередь строительства кампуса университета, оценивается в десять миллиардов рублей.

Ранее, в июле прошлого года, во время визита премьер-министра Михаила Мишустина в Новосибирск, ректор вуза обратил внимание на дефицит площадей для проживания студентов, который составляет около двух тысяч мест. Тогда же губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил подготовить предложения по реализации третьей и четвертой очередей строительства кампуса НГУ.

Ранее сообщалось, что НГУ, «Газпром нефть» и правительство Новосибирской области заключили соглашение о сотрудничестве.