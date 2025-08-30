План развития новосибирского метро обсудили на архитектурном форуме

Развитие метрополитена как способ снижения транспортной нагрузки обсудили в Новосибирске в рамках «Дней архитектуры».

Михаил Рудько, директор «Минскметропроекта», участвовавший в дискуссии, отметил, что численность населения города растет, а количество автомобилей увеличивается ещё быстрее. При этом развитие метро, по его словам, практически остановилось — с 2010-х годов количество станций не изменилось, и действующие две линии обслуживают только центр, не затрагивая окраины.

Александр Баранов, генеральный директор «Лабград», поддержал идею развития рельсового транспорта. Он указал, что метрополитен помогает уменьшить нагрузку на дороги и снизить уровень автомобилизации. Для сравнения, в Москве на 1000 жителей приходится 300 автомобилей, а в Новосибирске — 358.

Михаил Рудько подчеркнул, что грамотно организованные линии метро должны связывать крупные жилые районы с центрами деловой активности, как это реализовано в столице. Он добавил, что не обязательно строить только подземные участки: например, до Академгородка можно проложить наземную железную дорогу или запустить городскую электричку. Также важно создавать пересадочные узлы на окраинах — такие, как планировалось у нового автовокзала, — что стимулирует горожан пользоваться общественным транспортом.

Первоочередной задачей Рудько назвал возобновление активного строительства метро в соответствии с генпланом, который предполагает ввод примерно трёх станций каждые два года. В первую очередь, по его мнению, необходимо построить две новые станции на Дзержинской линии и две — на Ленинской в направлении микрорайона Чистая Слобода.

Развитие метрополитена планируется разделить на два этапа: 2025–2030 и 2030–2055 годы. Окончательная схема должна быть готова до конца этого года, а сроки реализации будут зависеть от финансирования и технического оснащения.

Ранее сообщалось, что новосибирских журналистов пригласили на открытие станции метро «Спортивная».