Полицейские за ночь изъяли 5 пистолетов и задержали 56 подростков в центре Новосибирска

Новосибирские полицейские, инспекторы ГИБДД и росгвардейцы задержали 74 человека и составили 80 административных протоколов за правонарушения в центральной части города. О результатах профилактического мероприятия в ночь с 29 на 30 августа отчитались в пресс-службе полиции.

«В отделы полиции города доставлено 74 человека, включая одного гражданина, находящегося в розыске и одного подозреваемого в хулиганстве. За период рейда правоохранители выявили точку продажи алкоголя несовершеннолетним и изъяли пять газовых пистолетов, — отметили в МВД НСО. — Среди задержанных 56 — несовершеннолетние, шестерых из них поместили в специализированные учреждения».

Судя по опубликованным МВД кадрам, патрульные отряды и экипажи проверяли соблюдение правопорядка на площади Ленина, в Первомайском сквере и его окрестностях.

Среди задержанных оказался и подозреваемый в стрельбе из ракетницы в центре Новосибирска.

«Подобные рейды сотрудники полиции будут проводить на регулярной основе», — добавили в главке МВД Новосибирской области.