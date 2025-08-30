Полиция задержала подростков за распитие алкоголя в центре Новосибирска

В Новосибирске полиция задержала подростков, которые распивали алкогольные напитки на улице Ленина и в Первомайском сквере в ночь на 30 августа.

Информация о инциденте первоначально появилась в телеграм-канале «Анонимный Новосибирск».

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили проведение оперативных мероприятий, добавив, что подробная информация о результатах рейдов будет опубликована в понедельник.

Ранее сообщалось, что новосибирскому «фантомасу» Максиму Галыге предъявили обвинение в ограблении банка на 7,8 млн.