сегодня
30 августа, 20:16
пробки
2/10
погода
+18.4°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
сегодня
30 августа, 20:16
пробки
2/10
погода
+18.4°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
сегодня 19:00
общество

Полиция задержала подростков за распитие алкоголя в центре Новосибирска

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске полиция задержала подростков, которые распивали алкогольные напитки на улице Ленина и в Первомайском сквере в ночь на 30 августа.

Информация о инциденте первоначально появилась в телеграм-канале «Анонимный Новосибирск».

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили проведение оперативных мероприятий, добавив, что подробная информация о результатах рейдов будет опубликована в понедельник.

Ранее сообщалось, что новосибирскому «фантомасу» Максиму Галыге предъявили обвинение в ограблении банка на 7,8 млн.

Кристина Уколова
Журналист

