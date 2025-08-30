82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
30 августа, 14:39
пробки
3/10
погода
+21.7°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
82.76% -1.2
сегодня
30 августа, 14:39
пробки
3/10
погода
+21.7°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
сегодня 11:34
общество

Представитель МВД России посоветовала новосибирцам класть трубку при звонках от «полиции»

МВД России совместно с Генпрокуратурой выпустило эффективную и незамысловатую инструкцию по защите от телефонных мошенников. Как рассказала в социальном видеоролике официальный представитель российской полиции Ирина Волк, при звонках от лиц, представляющихся полицейских, можно сориентироваться в ситуации за минуту. В большинстве случаев лучше положить трубку.

«Сотрудник полиции может позвонить в единственном случае: когда необходимо пригласить в подразделение. Все остальное: угрозы, запугивания –это явные признаки мошенничества. Им нужен ваш стресс. Прекратите общение, кладите трубку и без разговоров!» – инструктирует Ирина Волк.

Накануне стало известно, что мошенники получили 2,6 миллиарда рублей по ОСАГО в Новосибирской области.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.