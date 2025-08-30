Прибытие 17 авиарейсов в новосибирский аэропорт Толмачево задерживается

30 августа прибытие 17 самолётов в новосибирский аэропорт Толмачево задерживается. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Так, с опозданием прибудут рейсы из московских аэропортом, Улан-Удэ, Якутска, Петербурга, Владивостока, Абакана, Сочи, Талакана, Хабаровска, Благовещенска, Магадана, Петропавловска-Камчатского. Вдобавок задерживается прилёт самолётов из Антальи и Пекина.

