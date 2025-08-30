Стало известно о том, как изменится жизнь новосибирцев с 1 сентября

С начала осени жителей Новосибирской области, как и всех россиян, ждет ряд важных законодательных изменений, которые напрямую затронут различные сферы жизни.

Эксперты подробно разбирают ключевые нововведения и дают рекомендации, как действовать в новых условиях.

Одним из самых резонансных стал новый закон, ужесточающий ответственность за рекламу в социальных сетях и мессенджерах, признанных в России экстремистскими и запрещенными. Под эти нормы, в частности, подпадает деятельность в Instagram* (ее владелец, компания Meta, признана экстремистской организацией и заблокирована в России, сама соцсеть в РФ заблокирована). Под запрет попадает практически любое упоминание товаров или услуг: прямая рекомендация к покупке, упоминание бренда с целью продвижения, размещение активных ссылок или реклама собственных профессиональных услуг. Штрафы за нарушения значительны: для граждан — от 2,5 тысяч рублей, для ИП — от 4 до 20 тысяч, а для юрлиц — от 100 до 500 тысяч рублей. Юристы советуют пользователям заблаговременно удалить весь рекламный контент из запрещенных соцсетей, а в некоторых случаях — полностью удалить аккаунт.

Параллельно с 1 сентября Роскомнадзор начинает активнее применять штрафы за пропаганду наркотиков и разжигание ненависти, в том числе на музыкальных площадках. Это уже побудило многих исполнителей, как, например, дуэт АК-47, перезаписывать треки и целые альбомы.

Также готовятся поправки в КоАП, которые вводят штрафы от 3 до 5 тысяч рублей за умышленный поиск и доступ к материалам из официального списка экстремистских ресурсов, который включает более 5,4 тысяч позиций. Отдельно штрафовать (на 30-50 тысяч рублей) будут за передачу SIM-карты другому лицу для постоянного использования, хотя краткосрочная передача родственнику не считается нарушением.

Еще одно значимое изменение касается контроля за использованием земель. С 1 сентября 2025 года вступит в силу Постановление Правительства № 826, которое вводит четкие критерии для определения заброшенных участков. Новые правила коснутся земель под ИЖС, садовых (СНТ) и огородных (ОНТ) участков и будут действовать до 2031 года, позволяя надзорным органам эффективнее бороться с запустением.

С 1 сентября 2025 года начинает действовать Постановление Правительства № 826, которое устанавливает четкие критерии для признания земельных участков бесхозными. Эти нормы коснутся земель под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), садоводства (СНТ) и огородничества (ОНТ).

Для участков под ИЖС и другое строительство признаками бесхозности будут считаться:

• Захламление: если более 50% площади занято мусором, не связанным с использованием земли (старая мебель, покрышки, строительные и бытовые отходы), который не убирается в течение года и более.

• Отсутствие строительства: если на участке для ИЖС в течение 7 и более лет нет дома или признаков его возведения. Для других видов разрешенного строительства этот срок составляет 5 лет.

• Разрушение строений: если имеющееся здание серьезно повреждено — разрушены крыша и стены, отсутствуют окны. В этом случае владельцу дается год на начало ремонтных работ.

Для садоводов и огородников критерии дополнены:

• Запущенность: если более половины площади участка заросло сорняками высотой свыше одного метра или дикими деревьями и кустарниками.

Процедура признания участка бесхозной предусматривает этапность. Сначала земельный надзор выносит предписание и дает год на устранение нарушений. Если положительных изменений не последовало, владельцу грозит административный штраф по ст. 8.8 КоАП РФ, размер которого исчисляется от кадастровой стоимости земли. И только после этого, если и штраф не возымел действия, участок может быть конфискован по решению суда.

Параллельно с сентября 2025 года российских водителей ждет значительное повышение размеров государственных пошлин за ряд автомобильных процедур:

• Оформление стандартных автомобильных номеров будет стоить 3 000 рублей.

• Регистрационные знаки для мотоциклов и прицепов подорожают до 2 250 рублей.

• Замена водительского удостоверения национального образца обойдется в 4 000 рублей.

• Оформление международных водительских прав будет стоить 3 200 рублей.

Эти изменения направлены на упорядочивание использования земель и приведение стоимости государственных услуг в соответствие с актуальными экономическими реалиями.

С 11 августа расширится перечень транспортных средств, имеющих право бесплатного проезда по платным дорогам. Льгота будет распространяться на служебный транспорт Росгвардии, Вооруженных сил РФ, ФСБ и МВД.

Отдельное нововведение направлено на поддержку семей участников СВО. С 31 августа вдовы погибших военнослужащих смогут на законных основаниях пользоваться автомобилем супруга до момента официального оформления наследства и заключения договора ОСАГО.

Также с 1 сентября ужесточается наказание за непредоставление преимущества транспортным средствам с включенными спецсигналами. Непропуск машины с полным комплектом спецсигналов и цветографической окраской (скорой помощи, полиции) повлечет штраф от 7,5 до 10 тысяч рублей или лишение прав на срок от полугода до года.

Еще одно изменение, которое вступит в силу 11 августа, коснется процедуры оспаривания штрафов. Закон исключает возможность их отмены исключительно из-за незначительных технических ошибок или опечаток в протоколах. У инспекторов появится три рабочих дня на исправление таких недочетов.

Также с 1 сентября российский мессенджер Max будут предустанавливать на все смартфоны, продаваемые на территории РФ. Как пояснили новосибирцам, эту обязанность будут нести ритейлеры или продавцы для легальной реализации устройств.

В целом, это основные изменения, которые поменяют жизнь новосибирцев и других россиян с начала осени этого года. Новые законы и правовые акты необходимо изучить и соблюдать, а также знать, какая следует ответственность за их несоблюдение.