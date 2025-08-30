82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
30 августа, 20:16
пробки
2/10
погода
+18.4°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
82.76% -1.2
сегодня
30 августа, 20:16
пробки
2/10
погода
+18.4°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
сегодня 18:00
общество

Суд арестовал подозреваемого в ограблениях новосибирских банков

Фото: PxHere

Суд арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в серии вооруженных ограблений банков в Новосибирске.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, мера пресечения в виде содержания под стражей избрана до 29 октября 2025 года.

По предварительной информации, обвиняемый причастен к ограблению Локо-банка на улице Гоголя зимой 2024 года и Совкомбанка на улице Немировича-Данченко весной 2025 года. Задержание произошло 28 августа после ограбления Кузнецкбизнесбанка. Подозреваемого заметил находившийся в отпуске сотрудник полиции, который вызвал подкрепление и продолжил слежку. Прибывшие правоохранители задержали мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).

Ранее сообщалось, что новосибирскому «фантомасу» Максиму Галыге предъявили обвинение в ограблении банка на 7,8 млн.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.