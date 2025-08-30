В новосибирских школах обновляют медицинские пункты и завершают ремонты

На совещании оперативного штаба под руководством заместителя губернатора Новосибирской области Валентины Дудниковой обсудили вопросы проведения ремонтов в образовательных учреждениях, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и новые требования к организации медицинской помощи школьникам.

В соответствии с новым приказом Минздрава России медицинские кабинеты будут переименованы в медицинские пункты с уточнением их функций и штатного расписания. Также обновлен стандарт их оснащения. Теперь дети с хроническими заболеваниями смогут получать необходимые лекарства непосредственно в учебном заведении при наличии соответствующей справки. Кроме того, введена новая должность — медицинская сестра/брат-специалист по оказанию медицинской помощи обучающимся.

Заместитель губернатора Валентина Дудникова подчеркнула, что учредители образовательных организаций должны обеспечить соответствие медицинских пунктов установленным стандартам и провести анализ кадровой потребности. Она акцентировала, что медицинская помощь в школах должна быть организована системно и быть направленной в первую очередь на профилактику заболеваний.

Заместитель министра образования Юрий Савостьянов сообщил, что в 2025 году капитальный ремонт проводится в 38 школьных зданиях. К началу учебного года откроются 29 обновленных школ, а в остальных девяти работы планируется завершить до конца года. Валентина Дудникова добавила, что в некоторых образовательных организациях ремонт будет продолжен после начала учебного года, но исключительно во внеурочное время и при строгом соблюдении правил безопасности.

Представитель Роспотребнадзора напомнил о необходимости проведения самообследований образовательными организациями для оценки соответствия санитарным нормам. Особое внимание следует уделить генеральной уборке производственных помещений и столовых, правильной организации питания и проверке оборудования.

