Законодательные изменения с сентября затронут новосибирцев

С начала сентября жителей Новосибирской области, как и всех россиян, ждет ряд важных законодательных изменений.

Они затронут различные сферы — от интернет-рекламы до земельного контроля и увеличения размеров госпошлин.

С 1 сентября 2025 года вступают в силу новые правила, касающиеся рекламы в запрещенных на территории России социальных сетях и мессенджерах. Под ограничения подпадают публикации с рекомендациями товаров или услуг, упоминанием брендов и активными ссылками. Штрафы для граждан составят от 2,5 тысячи рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 20 тысяч, а для юридических лиц — до 500 тысяч рублей. Специалисты рекомендуют пользователям удалить рекламные материалы, а в некоторых случаях — и сами аккаунты.

Также с этой даты ужесточается ответственность за пропаганду наркотиков и разжигание вражды, в том числе в музыкальных произведениях. В КоАП внесены поправки, согласно которым штрафовать будут даже за умышленный поиск материалов экстремистского характера. Кроме того, вводится наказание за передачу SIM-карты другому лицу для постоянного использования.

Еще одно изменение касается контроля за использованием земель. Постановление Правительства № 826 устанавливает критерии, по которым участки под ИЖС, а также садовые и огородные земли могут быть признаны заброшенными. Среди признаков — захламление территории, отсутствие строительства в течение более семи лет и общая запущенность. Владельцу сначала вынесут предписание, затем оштрафуют, а в крайнем случае земля может быть изъята через суд.

Автовладельцев ожидает повышение госпошлин. Так, стоимость регистрационных номеров для автомобилей составит 3 тысячи рублей, для мотоциклов и прицепов — 2,25 тысячи. Замена водительского удостоверения обойдется в 4 тысячи рублей, а международных прав — в 3,2 тысячи.

Кроме того, ужесточается наказание за непредоставление преимущества транспортным средствам со спецсигналами. Штраф за такое нарушение составит от 7,5 до 10 тысяч рублей или лишение прав на срок до одного года.

Ранее сообщалось, что развитие новосибирской системы образования обсудили на форуме «Технопром».