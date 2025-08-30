Развитие новосибирской системы образования обсудили на форуме «Технопром»

29 августа на международном форуме «Технопром» состоялся круглый стол по теме актуальных вызовах системе образования и перспективам ее развития. В нём участвовал руководитель профильного департамента мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев, директор «Сибфм Group» Марина Волк, руководители образовательных учреждений, специалист регионального отделения «Движение первых» Нина Коурдакова, а также юнкоры Сибфм Group. Основные тезисы, озвученные спикерами, приводит МК-Новосибирск.

По словам Рамиля Ахметгареева, в системе образования нет «лёгких» сезонов – работа проходит круглогодично. Лето – экзамены, ремонт и подготовка школ и других образовательных заведений к новому году. Осень – запуск учебного процесса, зима – интенсивная нагрузка по учебе, весна –подготовка к экзаменам.

Директор образовательного центра «Новые грани» Юлия Черявко отметила важность поддержки руководства образовательных учреждений, их реальную, а не формальную вовлеченность в ключевые процессы, особенно – в коммуникацию с родителями.

Директор Сибфм Group подвела годовой итог работы «Медиакласса», проекта, обучающего юных журналистов созданию материалов и выпуску их в эфир.

Не обошли стороной проблему дефицита мест в детские сады. Если ранее очередь достигала 56 тысяч человек, то по итогам 2024-го года план по набору в 18 тысяч был перевыполнен на 2 тысячи.

О предстоящих изменениях в сфере образования начальник профильного департамента мэрии рассказал 29 августа на полях «Технопрома» в студии BFM-Новосибирск.

28 августа на городской конференции работников образования в концертном комплексе «Маяковский» были озвучены итоги подготовки к 1 сентября и обозначены главные проблемы и задачи отрасли.