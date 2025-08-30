82.76% -1.2
сегодня 20:00
общество

В Новосибирской области открывается сезон охоты на пернатую дичь с 30 августа

Фото: Pixabay

Сезон охоты на пернатую дичь в Новосибирской области традиционно откроется в последнюю субботу августа.

В этом году любители охоты смогут добывать водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь в период с 30 августа по 30 ноября 2025 года.

Специалисты Россельхознадзора обращают внимание, что перелётные птицы могут переносить различные заболевания, создавая риски для сельскохозяйственных предприятий. Владельцам домашней птицы рекомендуют соблюдать осторожность: ограничить выгул у водоёмов, не разделывать дичь во дворах и не скармливать отходы животным. При обнаружении признаков болезни или падежа птиц следует немедленно сообщать ветеринарным службам.

МЧС России по Новосибирской области напоминает охотникам о необходимости соблюдения правил безопасности. Разводить костры следует на открытых участках вдали от сухой растительности, не оставлять огонь без присмотра и тщательно тушить перед уходом. При охоте на воде важно проверять состояние лодок, следить за прогнозом погоды и иметь спасательные средства. Также необходимо убирать за собой мусор, особенно стеклянные предметы, которые могут стать причиной пожара.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске открылась крупнейшая выставка «Активный отдых: охота, рыбалка, туризм».

0
Кристина Уколова
Журналист

