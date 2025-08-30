82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
30 августа, 20:17
пробки
2/10
погода
+18.4°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
82.76% -1.2
сегодня
30 августа, 20:17
пробки
2/10
погода
+18.4°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
сегодня 16:40
общество

Выставка Республики Нигер открылась в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Государственной публичной научно-технической библиотеке Новосибирска открылась выставка, посвященная Республике Нигер.

Участница международного форума «Технопром», эта страна представила книги о своей истории, культуре, искусстве и выдающихся государственных деятелях.

Мероприятие стало первым в рамках проекта Центра народной дипломатии, направленного на укрепление связей с африканскими государствами. Как отметили организаторы, сотрудничество уже дает результаты: в Нигере открылся Русский Дом, а в новосибирские вузы в этом году впервые поступили студенты из этой республики. Это положило начало программе студенческого обмена.

Чрезвычайный и полномочный посол Нигера Абду Сидику выразил признательность за возможность представить свою страну в стенах крупной библиотеки и подчеркнул, что это событие символизирует дружбу между народами. Он также высказал надежду, что к проекту присоединятся и другие африканские страны.

Ранее сообщалось, что план развития новосибирского метро обсудили на архитектурном форуме.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.