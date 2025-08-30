Выставка Республики Нигер открылась в Новосибирске

В Государственной публичной научно-технической библиотеке Новосибирска открылась выставка, посвященная Республике Нигер.

Участница международного форума «Технопром», эта страна представила книги о своей истории, культуре, искусстве и выдающихся государственных деятелях.

Мероприятие стало первым в рамках проекта Центра народной дипломатии, направленного на укрепление связей с африканскими государствами. Как отметили организаторы, сотрудничество уже дает результаты: в Нигере открылся Русский Дом, а в новосибирские вузы в этом году впервые поступили студенты из этой республики. Это положило начало программе студенческого обмена.

Чрезвычайный и полномочный посол Нигера Абду Сидику выразил признательность за возможность представить свою страну в стенах крупной библиотеки и подчеркнул, что это событие символизирует дружбу между народами. Он также высказал надежду, что к проекту присоединятся и другие африканские страны.

