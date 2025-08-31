40 компаний из Новосибирска войдут в НПЦ «Беспилотные авиасистемы»

В Новосибирске создан Научно-производственный центр «Беспилотные авиасистемы» (НПЦ БАС), который разместится в технопарке «Новониколаевский».

Как сообщает информационное агенство ТАСС, в его работу включатся 40 компаний, производящих летательные аппараты и их компоненты.

Губернатор Андрей Травников отметил, что стратегия развития центра будет адаптироваться к условиям федеральной программы. Регион уже подал заявку на участие в конкурсе нацпроекта. Объем финансирования до 2030 года превысит 10 миллиардов рублей, большая часть средств будет привлечена из внебюджетных источников.

