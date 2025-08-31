82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
31 августа, 17:59
пробки
3/10
погода
+16.7°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
82.76% -1.2
сегодня
31 августа, 17:59
пробки
3/10
погода
+16.7°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
сегодня 15:58
наука

40 компаний из Новосибирска войдут в НПЦ «Беспилотные авиасистемы»

Фото: freepik

В Новосибирске создан Научно-производственный центр «Беспилотные авиасистемы» (НПЦ БАС), который разместится в технопарке «Новониколаевский».

Как сообщает информационное агенство ТАСС, в его работу включатся 40 компаний, производящих летательные аппараты и их компоненты.

Губернатор Андрей Травников отметил, что стратегия развития центра будет адаптироваться к условиям федеральной программы. Регион уже подал заявку на участие в конкурсе нацпроекта. Объем финансирования до 2030 года превысит 10 миллиардов рублей, большая часть средств будет привлечена из внебюджетных источников.

Напомним, что ученые из Новосибирска создали РНК-препарат от бешенства.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.