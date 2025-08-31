Александр Пушной собрал аншлаг на концерте в Новосибирске. Фоторепортаж с яркого концерта

Ведущий и музыкант Александр Пушной выступил в Новосибирске.

Вчера вечером, 30 августа, на фестивале «ТехноАрт» в родном Новосибирске выступил экс-ведущий «Галилео» Александр Пушной.

Его концерт привлек так много людей, что некоторым даже не хватило места перед сценой и многие наблюдали за шоу с балконов соседних домов.

Во время вступления уроженец Новосибирска исполнил яркие каверы на популярные композиции, а публика встречала его выступление бурными аплодисментами и криками.

Сиб.фм не упустил возможности запечатлеть Александра и его заряженную толпу поклонников.

Напомним, что вчера также выступала и группа «Интонация».