Более 200 человек устраняли аварию на железной дороге под Новосибирском

Масштабные восстановительные работы на размытом участке железной дороги длились трое суток.

Движение поездов на оживленном участке железной дороги Сокур — Инская под Новосибирском полностью восстановлено в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД).

Напомним, ЧП произошло вечером 27 августа, когда локомотивная бригада вовремя заметила опасную деформацию путей. Причиной стал размыв железнодорожной насыпи грунтовыми водами, что создало угрозу безопасности движения.

Для ликвидации последствий аварии были мобилизованы значительные силы: в круглосуточном режиме на объекте трудились более 200 железнодорожников. В восстановительных работах были задействованы три специализированных противоразмывных поезда и тяжелая строительная техника. Специалисты укрепили основание, уложили новую рельсошпальную решетку и стабилизировали полотно. Всего восстановительные работы продлились три дня.

